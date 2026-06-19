Actualizado: 19 jun 2026 - 13:43
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Roberto Gilbert explicó las motivaciones de su dimisión al Cpccs
Su renuncia se da tras un video viral con José de la Gasca a sus espaldas. El concurso para Fiscal General permanece suspendido.
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Su renuncia se da tras un video viral con José de la Gasca a sus espaldas. El concurso para Fiscal General permanece suspendido.