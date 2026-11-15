Lluvias y cortes de luz en Ecuador: ¿por qué es importante tener efectivo durante una emergencia?

Mantener una pequeña reserva de dinero en efectivo permite afrontar gastos básicos mientras se normalizan los servicios.

Las emergencias climáticas y naturales pueden alterar las actividades cotidianas en Ecuador. Las lluvias, inundaciones y posibles interrupciones del servicio eléctrico plantean la necesidad de preparar a los hogares para distintos escenarios.

Entre las medidas que pueden ayudar está mantener una cantidad prudente de dinero en efectivo para cubrir necesidades inmediatas.

Aunque las tarjetas y las transferencias digitales facilitan los pagos, su funcionamiento depende de que los sistemas eléctricos y de comunicación estén disponibles.

Si estos servicios se interrumpen, el efectivo puede convertirse en una alternativa para comprar alimentos, agua, medicamentos o pagar transporte, siempre que los establecimientos estén abiertos y acepten este medio de pago.

¿Por qué conviene tener efectivo ante una emergencia?

Contar con dinero disponible no significa guardar grandes cantidades ni dejar de utilizar los medios de pago digitales.

La recomendación es disponer de una reserva que responda a las necesidades de cada familia y permita cubrir gastos esenciales durante un periodo corto.

José Luis Rodríguez, gerente general de la empresa Prosegur señala que: “La prevención no consiste solo en anticipar un escenario negativo, sino en tomar decisiones prácticas que nos permitan actuar con mayor tranquilidad. Contar con una cantidad razonable de efectivo, junto con otros elementos esenciales, puede hacer una gran diferencia durante una emergencia”.

Cinco recomendaciones para preparar una reserva de efectivo

Para organizar esta medida en el hogar, se pueden tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Definir una cantidad según las necesidades familiares

Calcular cuánto dinero se necesitaría para cubrir gastos básicos durante algunos días, de acuerdo con el número de integrantes del hogar y su presupuesto.

Guardar billetes de baja denominación

Tener billetes pequeños facilita las compras y evita depender de que los establecimientos dispongan de cambio.

Elegir un lugar seguro y accesible

Mantener el dinero protegido, separado del efectivo de uso diario y en un sitio conocido por los adultos responsables del hogar.

Incluirlo en un plan familiar de emergencia

Identificar contactos de emergencia, proteger documentos importantes, conocer las rutas de evacuación y seguir las indicaciones de las autoridades. El efectivo es un complemento de estas medidas.

Revisar periódicamente la reserva

Comprobar que el dinero esté disponible y ajustar la cantidad cuando cambien las necesidades de la familia.

¿Y las empresas y negocios?

La preparación también es importante para los comercios. Los negocios pueden revisar sus procedimientos para administrar y proteger el efectivo, además de prever alternativas para atender a sus clientes si se presentan interrupciones en los servicios.

La disponibilidad de dinero en efectivo no garantiza que todas las actividades puedan continuar, pues también depende de que los establecimientos funcionen y existan condiciones para realizar las compras.

En un país como Ecuador, expuesto a fenómenos naturales, una reserva prudente de dinero, un plan familiar y la información oficial pueden ayudar a afrontar gastos esenciales mientras dure la emergencia.