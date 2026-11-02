¿Qué historia se esconde detrás de la colada morada?

Cada noviembre, el aroma de frutas, hierbas y especias anuncia una tradición que se resiste al paso del tiempo. En Quito, la colada morada no es solamente una bebida: es una historia que se prepara en una olla y que conecta a las nuevas generaciones con una memoria que nació mucho antes de la llegada de los españoles.

Su origen se remonta a las culturas andinas que habitaron el territorio del actual Ecuador. Entre ellas, los pueblos vinculados a la cultura Quitu-Cara preparaban bebidas rituales para honrar a sus muertos.

En la celebración del Aya Marcay Killa, conocida como el “Día de Levantar los Muertos”, los alimentos y bebidas eran una forma de mantener el vínculo entre quienes habían partido y quienes permanecían en el mundo de los vivos.

Una de esas preparaciones era la Yana Api, una colada elaborada con maíz negro. Su color tenía un profundo significado simbólico y representaba la conexión entre la vida y la muerte.

Una receta que también cuenta la historia de Quito

Con la llegada de los españoles y el posterior mestizaje, la preparación fue cambiando. A la receta ancestral se incorporaron ingredientes como panela, azúcar, canela, clavo de olor y pimienta dulce, además de frutas que fueron variando con el tiempo.

El babaco, por ejemplo, terminó ocupando en muchas recetas el lugar que antes tenían el chamburo o chigualcán.

Pero la transformación más importante ocurrió fuera de la cocina. La bebida dejó de ser únicamente una ofrenda ritual y pasó a formar parte de una celebración familiar vinculada a los Días de Difuntos, en un proceso de sincretismo entre las tradiciones andinas y la religión católica.

De generación en generación

Hoy, preparar colada morada es también una forma de recordar, compartir y transmitir identidad. Cada familia tiene su propia receta, pero todas mantienen una misma esencia: una bebida que, después de siglos, sigue conectando la memoria de los muertos con la vida de quienes los recuerdan.