Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Te puede interesar

Lluvias y tormentas en Ecuador: cinco recomendaciones para proteger a tu mascota

Consejos prácticos para cuidar a perros y gatos frente a inundaciones, tormentas eléctricas y bajas temperaturas en esta temporada invernal.

Cinco consejos clave para proteger a tus perros y gatos de la lluvia

Freepik

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

25 oct 2026 - 07:00

Unirse a Whatsapp

Las lluvias, las inundaciones y las tormentas eléctricas también ponen en riesgo a perros y gatos. La Unidad de Bienestar Animal (UBA) comparte recomendaciones para cuidar su salud y seguridad durante la temporada invernal.

Las fuertes lluvias y las tormentas eléctricas pueden afectar a las mascotas, especialmente a las que permanecen a la intemperie o viven en zonas propensas a inundaciones. 

Por eso, es importante preparar un refugio seguro, mantenerlas protegidas de la humedad y evitar que estén expuestas a peligros durante los temporales.

Cinco recomendaciones para cuidar a perros y gatos

  • Prepara un lugar seguro y seco

Si tu mascota duerme fuera de casa, asegúrate de que tenga un refugio protegido de la lluvia y la humedad. 

Mantén su cama y sus cobijas secas. También es recomendable colocarle un collar con placa de identificación y evitar que permanezca en zonas inundables.

  • Evita que permanezca mojada por mucho tiempo

Si sales a pasear con tu perro bajo la lluvia, puedes utilizar una prenda impermeable. 

Al regresar, sécale bien el pelaje y las patas y mantenlo en un lugar cálido para reducir el riesgo de enfriamiento e irritaciones en la piel.

  • No permitas que beba agua de charcos

El agua estancada puede contener bacterias y otros contaminantes. 

Mantén siempre un recipiente limpio con agua fresca y consulta con un veterinario sobre la desparasitación adecuada para tu mascota.

  • Revisa sus vacunas

Comprueba que tu perro o gato tenga sus vacunas al día. 

La prevención y los controles veterinarios ayudan a protegerlo frente a enfermedades infecciosas.

  • Protégelo de los truenos y relámpagos

Los ruidos fuertes pueden provocar miedo, ansiedad e inquietud. Durante una tormenta, mantenlo dentro de casa, en un espacio tranquilo y seguro. 

Si debes ausentarte durante varias horas o días, considera dejarlo con familiares responsables o en una guardería u hospedaje confiable para mascotas.

Tomar estas medidas ayuda a reducir los riesgos para los animales de compañía durante la temporada de lluvias. 

La prevención, un refugio adecuado y la atención veterinaria son claves para proteger su bienestar.

Te puede interesar