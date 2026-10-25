Lluvias y tormentas en Ecuador: cinco recomendaciones para proteger a tu mascota

Cinco consejos clave para proteger a tus perros y gatos de la lluvia

Las lluvias, las inundaciones y las tormentas eléctricas también ponen en riesgo a perros y gatos. La Unidad de Bienestar Animal (UBA) comparte recomendaciones para cuidar su salud y seguridad durante la temporada invernal.

Las fuertes lluvias y las tormentas eléctricas pueden afectar a las mascotas, especialmente a las que permanecen a la intemperie o viven en zonas propensas a inundaciones.

Por eso, es importante preparar un refugio seguro, mantenerlas protegidas de la humedad y evitar que estén expuestas a peligros durante los temporales.

Cinco recomendaciones para cuidar a perros y gatos

Prepara un lugar seguro y seco

Si tu mascota duerme fuera de casa, asegúrate de que tenga un refugio protegido de la lluvia y la humedad.

Mantén su cama y sus cobijas secas. También es recomendable colocarle un collar con placa de identificación y evitar que permanezca en zonas inundables.

Evita que permanezca mojada por mucho tiempo

Si sales a pasear con tu perro bajo la lluvia, puedes utilizar una prenda impermeable.

Al regresar, sécale bien el pelaje y las patas y mantenlo en un lugar cálido para reducir el riesgo de enfriamiento e irritaciones en la piel.

No permitas que beba agua de charcos

El agua estancada puede contener bacterias y otros contaminantes.

Mantén siempre un recipiente limpio con agua fresca y consulta con un veterinario sobre la desparasitación adecuada para tu mascota.

Revisa sus vacunas

Comprueba que tu perro o gato tenga sus vacunas al día.

La prevención y los controles veterinarios ayudan a protegerlo frente a enfermedades infecciosas.

Protégelo de los truenos y relámpagos

Los ruidos fuertes pueden provocar miedo, ansiedad e inquietud. Durante una tormenta, mantenlo dentro de casa, en un espacio tranquilo y seguro.

Si debes ausentarte durante varias horas o días, considera dejarlo con familiares responsables o en una guardería u hospedaje confiable para mascotas.

Tomar estas medidas ayuda a reducir los riesgos para los animales de compañía durante la temporada de lluvias.

La prevención, un refugio adecuado y la atención veterinaria son claves para proteger su bienestar.