Lluvias y tormentas en Ecuador: cinco recomendaciones para proteger a tu mascota
Consejos prácticos para cuidar a perros y gatos frente a inundaciones, tormentas eléctricas y bajas temperaturas en esta temporada invernal.
Cinco consejos clave para proteger a tus perros y gatos de la lluvia
Freepik
Compartir
Actualizado:
25 oct 2026 - 07:00
Las lluvias, las inundaciones y las tormentas eléctricas también ponen en riesgo a perros y gatos. La Unidad de Bienestar Animal (UBA) comparte recomendaciones para cuidar su salud y seguridad durante la temporada invernal.
Las fuertes lluvias y las tormentas eléctricas pueden afectar a las mascotas, especialmente a las que permanecen a la intemperie o viven en zonas propensas a inundaciones.
Por eso, es importante preparar un refugio seguro, mantenerlas protegidas de la humedad y evitar que estén expuestas a peligros durante los temporales.
Cinco recomendaciones para cuidar a perros y gatos
- Prepara un lugar seguro y seco
Si tu mascota duerme fuera de casa, asegúrate de que tenga un refugio protegido de la lluvia y la humedad.
Mantén su cama y sus cobijas secas. También es recomendable colocarle un collar con placa de identificación y evitar que permanezca en zonas inundables.
- Evita que permanezca mojada por mucho tiempo
Si sales a pasear con tu perro bajo la lluvia, puedes utilizar una prenda impermeable.
Al regresar, sécale bien el pelaje y las patas y mantenlo en un lugar cálido para reducir el riesgo de enfriamiento e irritaciones en la piel.
- No permitas que beba agua de charcos
El agua estancada puede contener bacterias y otros contaminantes.
Mantén siempre un recipiente limpio con agua fresca y consulta con un veterinario sobre la desparasitación adecuada para tu mascota.
- Revisa sus vacunas
Comprueba que tu perro o gato tenga sus vacunas al día.
La prevención y los controles veterinarios ayudan a protegerlo frente a enfermedades infecciosas.
- Protégelo de los truenos y relámpagos
Los ruidos fuertes pueden provocar miedo, ansiedad e inquietud. Durante una tormenta, mantenlo dentro de casa, en un espacio tranquilo y seguro.
Si debes ausentarte durante varias horas o días, considera dejarlo con familiares responsables o en una guardería u hospedaje confiable para mascotas.
Tomar estas medidas ayuda a reducir los riesgos para los animales de compañía durante la temporada de lluvias.
La prevención, un refugio adecuado y la atención veterinaria son claves para proteger su bienestar.
Compartir