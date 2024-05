Acusaciones entre Pabel Muñoz y Mauricio Rodas por el Metro de Quito

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acusó al exalcalde Mauricio Rodas por no haber contratado el servicio de mantenimiento integral del Metro. En su intervención de los lunes ante los medios de comunicación, este 6 de mayo de 2024, dijo que los trenes no cuentan con dicho contrato.

«¿No será inaudito que en época de Mauricio Rodas se contrataron los trenes sin mantenimiento?», cuestionó el Primer Personero de la ciudad. Y le sumó la responsabilidad de no haber contratado un sistema de aire acondicionado que actualmente se encuentra cotizando el Municipio.

Muñoz cuestionó que cuando asumió el poder solo se probaron 8 de 18 trenes del subterráneo. Aunque él recibió la obra de Santiago Guarderas, que estuvo en el cargo por menos de dos años.

El Alcalde capitalino dijo que el Metro ha pasado de no generar ninguna ganancia a producir 9 millones de dólares de ingresos directos y 106 millones de dólares de ingresos indirectos.

«Por más que graben 10 videos no podemos contratar cosas que serían indebidas, injustas para la ciudad y tenemos que pelear hasta el último minuto los precios más justos«, insistió Muñoz en su intervención.

En ese espacio replicó a las denuncias de la concejala Sandra Hidalgo, respecto a la falta de contratos de mantenimiento del subterráneo. Y aseguró que existen, pero ahora busca firmar por el servicio a largo plazo.

Horas más tarde, el exalcalde Rodas se pronunció en su cuenta de X con un video de dos minutos. Allí cuestionó la gestión de Muñoz y lo acusó de haberse atribuido «como propia la obra del Metro de Quito que él no construyó«.

En su corta intervención Rodas dijo que «la única responsabilidad que tenía» Muñoz era poner en operación el Metro con un sistema de mantenimiento integral.

«Es increíble que encima pretenda echar la culpa a los demás de una responsabilidad que solo es suya», reclamó. Y recordó que el «contrato integral y permanente de mantenimiento» para los trenes y estaciones no ha sido suscrito.

Según Rodas, la obra quedó lista y con una hoja de ruta para su operación y mantenimiento que «Muñoz no ha seguido».

Sobre el sistema de aire acondicionado recordó que los trenes cuentan con un «sistema de ventilación adecuado» que no está funcionando totalmente por la falta de un contrato de mantenimiento.

@pabelml se atribuyó la obra del Metro de Quito, pero no cumplió su responsabilidad de firmar un contrato de mantenimiento integral para su operación. Lleva casi un año en funciones, ¿por qué no lo ha hecho? Debe asumir su responsabilidad y no eludirla. Aquí mi respuesta. pic.twitter.com/HzPY8fwlrX