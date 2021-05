Adrenalina futbolera

Si el fútbol es una montaña rusa de emociones y adrenalina empaquetada en 90 minutos, necesitamos música que sea igual de frenética y emocionante para acompañar cada partido.

¿Hay algo más emocionante que un partido de fútbol? No lo creemos. No hay nada más tenso que esos 90 minutos en los que la pelota se acerca peligrosamente al arco de cada equipo, en los que las jugadas más improbables y espectaculares pueden convertirse en goles que recordaremos por el resto de nuestras vidas, en los que cada error puede resultar en perderlo todo, en los que los ánimos de los fanáticos van del miedo a la derrota al éxtasis de ese gol que llega en el último minuto…

¡Eso es el fútbol! Y para mantener la emoción y la adrenalina en nuestra sangre durante cada partido, le traemos una playlist que promete no soltarlo ni un solo segundo, que entrega pura energía de principio a fin.

Fútbol total

En esta selección encontrará esos temas que nos llevan al límite, desde el grito de batalla que es You give love a bad name ,de Bon Jovi, hasta el seductor sonido que invita a bailar de Mi gente ; desde el llamado a golpear las palmas y a gritar “We will rock you” que hace Queen, hasta el sonido de Start me up con el que los Rolling Stones nos hacen prender motores en pocos segundos.

Traiga las cervezas, los snacks y ponga a sonar los temas que le traemos en esta selección, y prepárese para vivir el fútbol al rojo vivo.

Escuche esta playlist en:

