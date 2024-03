Aeropuerto de Galápagos dice que erupción del volcán en Fernandina no afecta vuelos

El Aeropuerto Ecológico de Galápagos aseguró, este domingo 3 de marzo de 2024, que el proceso eruptivo del volcán La Cumbre, en la isla Fernandina, no afecta la operación de sus vuelos.

«El fenómeno natural no representa ningún tipo de incidencia en nuestras operaciones», escribió la entidad en su cuenta de X. Añadió que el Instituto Geofísico (IG) muestra la ubicación exacta del evento.

¡El cielo del oeste de #Galápagos amaneció rojo!



Volcán #LaCumbre de isla #Fernandina, #Galápagos brinda un espectáculo con una nueva erupción



El fenómeno natural no representa ningún tipo de incidencia en nuestras operaciones. @IGecuador muestra la ubicación exacta del evento pic.twitter.com/m1uECYJAm9 — Aeropuerto Ecológico de Galápagos (@aerogalapagos) March 3, 2024

El IG recalcó que el proceso de erupción del volcán no representa ningún tipo de peligro ya que «Fernandina es una isla que no tiene asentamientos humanos, y por lo tanto no hay riesgos para las personas».

Lea también:

Según información el organismo, el proceso eruptivo se registró a las 23:50 del sábado 2 de marzo. Informaron que mediante el sistema satelital se identificó, «una anomalía térmica y una emisión de gas indicando el inicio de un proceso eruptivo en el volcán Fernandina».

El Geofísico aseguró que se mantienen vigilantes al comportamiento del volcán.

También en Teleamazonas: