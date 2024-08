Después de más de cinco décadas de hacer vibrar a millones de fanáticos en todo el mundo, Aerosmith anunció su retiro definitivo de los escenarios. La banda de rock estadounidense, formada en Boston en 1970, anunció que se retirará por los problemas de salud que enfrenta su vocalista Steven Tyler.

Aunque inicialmente programaron una gira de despedida, el viernes 2 de agosto del 2024, anunciaron que todas las fechas están canceladas. “Como ustedes lo saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para recuperar la voz que tenía antes de lesionarse. Le hemos visto luchar a pesar de tener a su lado al mejor equipo médico. Tristemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal”, anunciaron en un comunicado.

La banda también lamentó que los intentos de recuperación no fueran suficientes, lo que los llevó a cancelar su gira de despedida. “Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios y de las giras”, expresaron en el comunicado.

El anuncio del retiro de Aerosmith ha generado una mezcla de tristeza y gratitud entre sus seguidores. Steven Tyler, el carismático líder de la banda, ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años, incluyendo una cirugía de reemplazo de rodilla y problemas vocales que han requerido descanso y tratamiento.

Con más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo, Aerosmith ha sido una de las bandas de rock más influyentes y exitosas de todos los tiempos. Su música, que combina el hard rock con elementos de blues y pop, ha producido éxitos inmortales como «Dream On», «Sweet Emotion», «Walk This Way» y «I Don’t Want to Miss a Thing».

La banda también ha sido pionera en la integración de rock y rap, especialmente notable en su colaboración con Run-D.M.C. en 1986 para la versión renovada de «Walk This Way». Este éxito no solo revitalizó la carrera de Aerosmith, sino que también ayudó a popularizar el rap entre una audiencia más amplia.

En su comunicado la banda expresó su agradecimiento a los fanáticos que los han apoyado durante tantos años y han prometido ofrecer conciertos inolvidables.

“Ha sido el honor de nuestras vidas, en cada club, en cada evento masivo y en momentos grandiosos y privados, nos dieron un lugar en la banda sonora de sus vidas”, compartieron con gratitud.

Impacto y legado de Aerosmith

El retiro de Aerosmith marca el fin de una era en el rock and roll. La banda ha sido una influencia significativa para innumerables artistas y ha dejado un legado que perdurará en la música y la cultura popular. Sus innovaciones, energía en el escenario y su habilidad para reinventarse a lo largo de los años han asegurado su lugar en la historia del rock.

