Al menos 12 muertos y 13 heridos por estampida en un templo hindú en la India

Al menos 12 personas murieron y otras 13 resultaron heridas en la madrugada de este sábado como consecuencia de una estampida en un templo hindú en la región de Jammu y Cachemira, en el norte de la India.

El incidente se produjo por un altercado entre varios jóvenes, en medio de una avalancha masiva de devotos hindúes que trataban de acceder a un templo sagrado situado en la ciudad de Katra por las celebraciones de Año Nuevo.

Como consecuencia, «12 personas murieron y otras 13 resultaron heridas», dijo en declaraciones recogidas por la agencia india ANI Dilbagh Singh, inspector general de la Policía de Jammu y Cachemira.

#BREAKING | 12 dead, 13 injured in the stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan in #Katra. The incident occurred around 2:45 am, and as per initial reports, an argument broke out which resulted in people pushing each other,followed by stampede: JK DGP Dilbagh Singh. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/bF7juKpY14 — Aaquib Gull (عاقب گُل) (@_AaquibGull) January 1, 2022

Varias de las imágenes difundidas por medios locales de poco antes de producirse la estampida muestran a una multitud de personas tratando de acceder al interior del templo sin apenas espacio para moverse libremente entre ellas.

New Year started with a very sad news..



12 devotees dead and at least 13 injured in a stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan at 2:45 hrs this morning. pic.twitter.com/C681niXUAP — Sanjay (@sanjaykumarpv) January 1, 2022

INVESTIGACIÓN POR ESTAMPIDA EN TEMPLO

Las autoridades locales informaron que se ha abierto una investigación de alto nivel para aclarar lo sucedido.

Tras conocer los hechos, el primer ministro indio, Narendra Modi, mostró sus condolencias víctimas de esta estampida y prometió una indemnización de 200.000 rupias (unos 2.360 euros) a los familiares de los fallecidos y 50.000 rupias (casi 600 euros) a los heridos.

«Muy entristecido por la pérdida de vidas debido a una estampida en el templo Mata Vaishno Devi Bhawan. Condolencias a las familias en duelo. Que los heridos se recuperen pronto», escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Extremely saddened by the loss of lives due to a stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to JK LG Shri @manojsinha_ Ji, Ministers Shri @DrJitendraSingh Ji, @nityanandraibjp Ji and took stock of the situation. — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2022

Las estampidas son relativamente frecuentes en la India, especialmente durante celebraciones religiosas.

En septiembre de 2017, una estampida en un pasadizo en una estación de Bombay, en el oeste de la India, dejó al menos 22 muertos y alrededor de 25 heridos.

Y en octubre de 2016, al menos 19 personas murieron como consecuencia de una avalancha humana cuando miles de personas echaron a correr ante el temor al derrumbe de un puente en la ciudad sagrada de Benarés, en el norte del país.

En julio de ese mismo año, 27 personas murieron en Andhra Pradesh (centro) en una avalancha después de que varias mujeres cayeran a un río.

EFE