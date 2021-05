Al menos 15 muertos en un incendio en hospital para casos de covid en India

Al menos 15 personas murieron este sábado por un incendio en un hospital para pacientes con covid-19 situado en el oeste de la India, sin que por el momento se conozcan las causas del siniestro.

El incendio comenzó sobre la 01:30 (20:00 GMT del viernes) en la cuarta planta del Hospital Wellfare de la ciudad de Bharuch, situado en el estado occidental de Gujarat. El siniestro fue controlado a las pocas horas de declararse el suceso.

El hospital trataba a unos 50 pacientes con covid-19 en una sala del centro médico cuando las llamas empezaron a propagarse por la planta, falleciendo 15 personas, informó a Efe un oficial de policía de Bharuch. Al resto de pacientes los trasladaron a otro centro médico, agregó la fuente.

Poco después de comenzar el incendio, el personal sanitario, con la ayuda de varios grupos de personas, empezaron a desalojar contrarreloj a los pacientes del hospital, según mostraron las televisiones locales.

«Entristecido por la pérdida de vidas debido a un incendio en un hospital de Bharuch. Condolencias a las familias en duelo», escribió el primer ministro indio, Narendra Modi, en su cuenta de Twitter tras conocer el suceso.

Hasta el momento, se desconocen las causas que han podido originar el incendio en el hospital para pacientes con covid-19.

#Bharuch:

Massive fire broke out at Welfare Covid hospital that took 15 lives including patients and staff 😓😓#GujaratCoronaUpdate pic.twitter.com/M8PEAg3Iwb