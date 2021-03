Al menos 32 muertos y 66 heridos en el choque de dos trenes en Egipto

Al menos 32 personas fallecieron y 66 resultaron heridas por el choque de dos trenes en la localidad de Tahta, en la provincia sureña de Sohag, informó el Ministerio de Salud egipcio.

Según un comunicado del Ministerio, más de 30 ambulancias están transportando a las víctimas a varios hospitales cercanos de la provincia situada en el valle del Nilo, donde las vías ferroviarias son viejas y están en mal estado.

El portavoz de Salud, Jaled Muyahid, agregó en la nota que la ministra Hala Zayed se está desplazando a la provincia para «hacer seguimiento del estado de salud de los heridos»; además de haber creado una célula de crisis y emergencias en Sohag para atender el accidente de trenes.

Esa célula es la encargada de evaluar «las consecuencias del accidente y proporcionar suministros médicos y personal de todas las especialidades para dar la asistencia necesaria a los heridos», agregó el comunicado.

Por su parte, el primer ministro egipcio, Mustafa Madbuli, aseguró en un comunicado que hay coordinación con los Ministerios competentes. Y pidió a los encargados de cada Departamento que «acudan inmediatamente al lugar del accidente para ofrecer el apoyo necesario y hacer frente a la situación rápidamente».

🚨#BREAKING| Public Prosecutor Hamada El-Sawi moves to the scene of the train collision in Sohag to start the investigation and find out the causes of the accident.



◾️32 killed, 91 injured#EgyptToday #BreakingNews #Egypt #Sohag| #طهطا #سوهاج #عاجل #مصرpic.twitter.com/gCJSwsSaki