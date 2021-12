Al menos 8 muertos y varios heridos al derrumbarse un edificio en Pakistán

Al menos ocho personas murieron y otras 10 resultaron heridas este sábado al derrumbarse un edificio tras una explosión en un desagüe en la localidad Karachi, en el sur de Pakistán.

El suceso tuvo lugar a las 13:40 hora local (08:40 GTM) al producirse una explosión en un desagüe que causó el derrumbe un edificio bancario en el área de Shershah, informó a Efe un oficial de Policía de la zona sur de Karachi, Javed Hussain.

«Como resultado, 8 personas murieron y 10 resultaron heridas» y se teme que unas pocas personas hayan quedado atrapadas entre los escombros; por lo que el balance de víctimas podría aumentar, agregó el agente.

Massive B0mb Blast in Karachi; At least 8 k!lled, 5 injured as of now pic.twitter.com/rlNu4orNR6