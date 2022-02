Al menos siete muertos por terremoto en Indonesia

Al menos siete personas murieron y 85 resultaron heridas el viernes en un terremoto de 6,2 grados de magnitud que sacudió el norte de la isla indonesia de Sumatra, indicaron las autoridades.

El temblor se produjo minutos después de otro más pequeño, que hizo que los residentes evacuaran sus casas.

«Todos huimos de nuestras casas» tras el primer temblor, dijo Prama Agustino, que evacuó su casa en medio del pánico con su bebé de un año.

El sismo se produjo a las 01h35 GMT a una profundidad de 12 kilómetros y a 70 kilómetros de la ciudad de Bukittingi, en la provincia de Sumatra Occidental, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La mayoría de las víctimas son residentes de los distritos de Pasaman y Pasaman Occidental, a unos 20 kilómetros del epicentro, según el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Suharyanto, que, como muchos indonesios, solo tiene un nombre.

La agencia meteorológica de Indonesia pidió a los residentes que se mantengan alejados de las laderas por temor a desprendimientos en plena temporada de lluvias.

No se emitió ninguna alerta de tsunami, pero el temblor se sintió en las provincias vecinas de Riau y Sumatra del Norte y en lugares tan lejanos como Malasia y Singapur.

Algunas imágenes muestran casas parcialmente derrumbadas en la ciudad de Pasaman, cerca del epicentro, con ladrillos cayendo al suelo y muros destruidos.

A major earthquake hit west Sumatra this morning damaging homes, schools and public infrastructure.



