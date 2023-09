Alarma en Ecuador por robo de datos de tarjetas de débito y crédito

Una banda recluta a trabajadores de gasolineras, farmacias, cines y otros comercios para que les entreguen los datos de tarjetas de crédito y débito de clientes y de esta manera roban y estafan.

Para esta modalidad de robo no necesitan clonar el documento, solo requieren tener la numeración, fecha de emisión, clave y caducidad del plástico. Estos datos les permite hacer compras y pagar servicios de forma virtual.

En los últimos días un audio se viralizó en redes sociales en el que se escucha como un hombre trata de convencer al encargado de cobrar en un negocio y hacer que acepte robar la información de las tarjetas de débito y crédito.

“El trabajo es así, es recolectar tarjetas ya sean de crédito o débito. Mientras más tarjetas de crédito, mejor. Te pongo un ejemplo, por tu mano pasan 10 tarjetas diarias, tú tranquilamente a la semana que me tengas unas 10 o 15, preferiblemente de crédito”, se escucha en el audio.

A cambio de los datos el hombre le ofrece un pago. “200 dólares semanales, 800 dólares aparte de tu sueldo y tú no vas a tener ningún tipo de problema porque a ti no te ven, no te analizan”, dice.

En el audio, además, hablan de bonificaciones. “Depende de cómo te muevas, te vamos a dar bonificaciones, te pagamos el internet, te compramos ropa, zapatos, si quieres irte al cine te pagamos las entradas para que tu vivas lo más cómodo posible”.

Esta modalidad de robo ha causado alarma en Ecuador. Las denuncias a nivel nacional en la Fiscalía por apropiación fraudulenta por medios electrónicos suman hasta agosto de este año 2 059.

