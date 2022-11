Alarma y cautela por supuesto ataque ruso en Polonia

Un misil de fabricación rusa cayó este martes 15 de noviembre del 2022 en Polonia y mató a dos personas en el pueblo fronterizo de Przewodow, así lo confirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco, Lukasz Jasina.

«Cayó un misil de fabricación rusa matando a dos ciudadanos de la República de Polonia», dijo Jasina en un comunicado. Y añadió que se convocó al embajador ruso en Varsovia para pedirle «explicaciones detalladas» sobre lo ocurrido.

Por su lado, el portavoz del Gobierno polaco, Piotr Müller, dijo tras una reunión de la Comisión del Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y de Defensa que que se ha decidido aumentar la disponiblidad de «algunas unidades militares y de combate».

También, el presidente polaco, Andrzej Duda, mantuvo sendas conversaciones telefónicas con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y con el jefe de la Alianza Atlántica (OTAN), Jens Stoltenberg.

Además, las autoridades polacas consideran abrir consultas de urgencia con los dirigentes de la OTAN en virtud del artículo 4 de la alianza.

Este artículo afirma que se podrán organizar consultas «cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada».

Y agrega que: «las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte».

«Estamos comprobando la conveniencia de utilizar el artículo 4», declaró Jacek Siewiera, jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia. «Mantenemos contactos muy intensos con nuestros principales aliados», añadió.

El ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszczak, tiene previsto hablar con su homólogo estadounidense Lloyd Austin en las próximas horas, según la oficina de Siewiera.

No obstante, el incidente ha generado alarma y en diversos países, sobre todo europeos. Incluso el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, mantendrá una «reunión de emergencia» el miércoles con los embajadores ante la alianza militar transatlántica sobre una explosión acecida en Polonia, un país miembro de la organización, durante los bombardeos rusos de Ucrania.

«El secretario general presidirá mañana una reunión de emergencia de los embajadores de la OTAN para hablar de este trágico incidente», dijo la portavoz de la OTAN, Oana Lungescu. Informaciones no confirmadas apuntan a que misiles rusos habrían caído sobre el territorio polaco durante los bombardeos de Ucrania.

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established.