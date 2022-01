Alberta abandonó las cocinas de MasterChef Ecuador

Un nuevo reto de eliminación se vivió en MasterChef Ecuador. Wilson, María Laura, David, Alberta y Ernesto cocinaron en dos etapas buscando sorprender a los jueces y formar parte del Top 10

Primera etapa

En esta ocasión los participantes pudieron elegir a un participante del balcón para que los ayude a cocinar y en 25 minutos preparar un plato que lo salve de la eliminación.

Tras terminarse el tiempo en las cocinas, el primero en pasar al atril fue David. Él recibió buenos comentarios por el sabor de su plato, sin embargo usó demasiado pimiento y le sacó la piel al salmón

La siguiente en llevar su plato a los jueces fue Alberta pero no terminó de sorprenderlos. “Me encanta el sabor, no me encanta la textura. A mí las sopas me gustan más líquidas”, le dijo el chef Rausch

Ernesto tuvo críticas principalmente por la cantidad de quinoa que presentó en su plato. “Hay demasiada quinoa tostada y eso te va envolviendo en la boca y te hace la boca seca, áspera”, le dijeron

Sin embargo, María Laura les presentó a los jueces una sopa que los sorprendió. “Estos son los sabores de mi tierra. Lo rico de ese majadito de maduro es que está muy delicado, entonces no le aporta tanto dulzor y le da un equilibrio al maní fantástico”, le dijo la chef Irene

Tras probar todos los platos, los jueces decidieron que María Laura suba al balcón y forme parte del TOP 10

SEGUNDA ETAPA

En la segunda parte del reto de eliminación los cocineros tuvieron 50 minutos para preparar un plato libre. Sin embargo, los participantes debían elegir solo seis ingredientes de la despensa y si querían un ingrediente extra se les descontaría cinco minutos del tiempo para cocinar

Ya en las cocinas, Alberta tuvo problemas con la cocción de su risotto. ¿Logró resolverlos?

El primero en pasar al atril fue Ernesto con un chupe de pescado. Recibió buenos comentarios por su emplatado y sabores, sin embargo a su sopa le faltó un poco de espesor

Wilson presentó un plato con buenos sabores pero cometió pequeños errores principalmente por el exceso de salsa de soya y el color del puré.

Sin embargo, quien más críticas recibió fue Alberta. Su risotto tenía buen sabor y el marisco estaba en su punto pero el arroz no llegó al punto de cocción adecuado.

Por esta razón, los jueces decidieron que Alberta abandone las cocinas de MasterChef Ecuador.

“Alberta, sin error a equivocarme, se está yendo la mejor cocinera de esta competencia. Si hubiera tenido que apostar por quien iba a ganar MasterChef, eras tú. Desafortunadamente en MasterChef se juzga el último plato”, le dijo el Chef Rausch

En su despedida los jueces y sus compañeros reconocieron el gran talento de Alberta en las cocinas. “Además de excelente cocinera, una mujer con una claridad en su vida fantástica. Mucha historia en su paladar, va a dejar un vacío grande en la cocina”, dijo Andrés

