Alberto Dahik analiza el futuro económico del Ecuador en 2021

El economista Alberto Dahik, miembro del equipo de asesor del Gobierno Ecuatoriano, hizo una evaluación general de cómo termina el 2020 en el ámbito económico.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Dahik se refirió a la corrupción como uno de los mayores problemas que enfrenta actualmente el país.

«El problema económico del Ecuador viene de un modelo equivocado, de un desastre de los años en que las FARC (Familia Revolución Ciudadana), manejó el país», indicó.

«Esa muy mala semilla, ese terreno tan malo fue agravado por dos cosas. Una, que el actual gobierno acertadamente cambió de rumbo, pero no realizó suficientemente a fondo las transformaciones. Y la segunda, la llegada de la pandemia», afirmó Alberto Dahik.

«En medio de la pandemia, haber logrado financiamiento y reestructuración de deuda fue positivo. No es ideal que a alguien le pongan pintas de sangre, no es lo ideal, excepto si se está muriendo», indicó.

Alberto Dahik indica que las condiciones no se daban para una llegada de liquidez dada la pandemia. «Las remesas eran muy inferiores, las exportaciones no están en un ‘boom’, no hay turismo, etc. Entonces, fue necesario tomar deuda, pero el país queda en una situación muy compleja».

«Hacia el año 2021, el Ecuador no queda en una situación fácil y requiere el entendimiento de toda la sociedad», agregó el analista.

Por otra parte, Dahik analiza que la deuda que tiene el Ecuador actualmente no debe ser el único factor a analizar.

«Japón debe más del 200% del PIB y no está quebrado. Si una empresa está funcionando eficientemente y está produciendo bien, y está vendiendo bien, el nivel de la deuda no es lo crítico si la puede pagar», afirmó Alberto Dahik.

Pero resaltó que el problema del Ecuador requiere cambios dramáticos en su estructura económica que no son una acción de un solo gobierno. «Son pasos que debe dar la sociedad entendiendo que se necesita y aceptando que se requiere sacrificios», puntualizó.

