Alcalde de Bolívar se pronuncia tras ser sorprendido en gallera durante el confinamiento

La noche del sábado 24 de abril durante un operativo de control en una gallera en la ciudad de Calceta, Bolívar (Manabí), las autoridades sorprendieron al alcalde del cantón Walther Cevallos, conversando con tres personas más en el lugar.

El hecho fue registrado por un medio digital, Calceta Online, que cubría los operativos de control en la ciudad. En las imágenes se observa al burgomaestre, sin mascarilla, dentro de ese establecimiento en una mesa junto a otras personas, mientras militares y policías le pedían que se retirara a su domicilio.

Las imágenes muestran cuando el alcalde se levantó e intentó salir del lugar al percatarse que los medios de comunicación están grabando el hecho.

El periodista, que cubría los operativos, pretendía obtener una declaración, sin embargo, el Cevallos se negó. Segundos después, el comunicador señala: «No, no me empuje alcalde»; y de inmediato se observa que el burgomaestre levanta la mano provocando que se caiga el micrófono del reportero. Ante lo cual, el periodista señala al aire que había sido agredido por el funcionario.

El alcalde de Bolívar evitó dar declaraciones al medio y caminó hacia su domicilio.

DECLARACIONES DEL ALCALDE DE BOLÍVAR

En un comunicado emitido por el alcalde este domingo en sus redes sociales señala que «se encontraba conversando frente a su casa, ubicada en Las Delicias». Y explica que «en la gallera, que no estaba funcionando», se encontraba conversando con cuatro familiares » sobre una cosecha de maíz y sobre la salud de un familiar».

Y afirmó que no hubo agresión a los periodistas. «En nuestro cantón, pese a toda la falta de ética de algunos que dicen llamarse periodistas, se respeta el derecho a la libertad de expresión, pero no el de la difamación», añadió.

El alcalde también agregó en el comunicado: «pido disculpas a mi pueblo, por haber cruzado la calle de mi casa y conversar unos minutos con 4 personas, manteniendo la distancia. No había fiesta, no había música, no había bebidas alcohólicas, como consta en el parte Policial. Agradezco el trabajo realizado por los organismos de control».