Las razones del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, para no elegir al titular de la Judicatura no convencen a Aldrin Gómez. El experto constitucionalista sostuvo que puede entenderse como un “no he cumplido y tampoco voy a cumplir”.

Gómez explicó en entrevista para Teleamazonas de este miércoles 11 de enero de 2023, que las acciones revelan que “no existió un deseo político, institucional y jurídico de cumplir con los mandamientos de la Corte Constitucional” para elegir al Presidente de la Judicatura.

También se pudiera entender como un «boicot» por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

“Ulloa ha dicho es una decisión personalísima. No señor. Usted está ejerciendo una potestad pública y además tiene encima una sentencia constitucional y eso es lo que tiene que cumplir”, dijo el constitucionalista.

Tres posibles fallos de la Corte Constitucional

La Corte no tiene un plazo para tomar una decisión. Así lo explicó Gómez y aseguró que luego de la audiencia, los jueces constitucionales deberían emitir una resolución hasta la semana entrante.

Para Gómez, una solución podría ser que la Corte ordene al Consejo de Participación Ciudadana sesionar, que retornen los consejeros (con licencia para campaña) y elijan al definitivo Presidente de la Judicatura.

“Lastimosamente no existe mano dura por parte de la Corte Constitucional para hacer cumplir sus decisiones y ese es el problema al final del día”.

Él explicó que la Corte Constitucional cuenta con las herramientas legales para sancionar , pero no lo hace y sostuvo que desconoce los motivos.

Para el constitucionalista las otras posibles salidas son: que la Corte destituya a los miembros del Consejo de Participación por no cumplir la sentencia, pero el problema sería que no existen suplentes para que asuman los puestos.

Y en el último de los casos ser la misma Corte quien elija al nuevo titular de la Judicatura, el cual debería salir de la última terna.

No obstante, para Gómez lo ideal sería que la Corte ordene a la misma Judicatura que elija a su nuevo Presidente.