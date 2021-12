Alec Baldwin nuevamente en el foco de la prensa y no por buenas noticias

Durante los últimos meses, el largometraje ‘Rust’ ha aparecido casi constantemente en los titulares y, desafortunadamente, la mayoría ha sido por las peores razones posibles.

Todo comenzó el pasado 21 de octubre, cuando un arma de utilería terminó disparando un proyectil en el set, lo que resultó en la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins.

A medida que la situación se desmoronaba, el mundo pronto descubrió que el arma estaba en manos de Alec Baldwin cuando el incidente pasó, lo que lo convirtió en el centro de atención de todo este caso.

Después de la tragedia las únicas declaraciones que había realizado Baldwin hasta ahora habían sido a través de su cuenta de Twitter y más reciente en su primera entrevista donde mencionó frases impactantes: “Alguien es responsable de lo ocurrido, pero sé que no soy yo. Podría haberme suicidado si creyera que soy el responsable, y no lo digo a la ligera”, fue una de las que pronunció para ABC.

Asimismo, aseguró: “No apreté el gatillo. Yo nunca apuntaría con un arma a nadie y les apretaría el gatillo, nunca”.

Pero, a pesar de eso, un reportero se acercó a Alec cuando entraba a una casa ubicada en Upper East Side, en Manhattan, para cuestionar esa afirmación.

El periodista del New York Post, John Levin, fue quien abordó al actor con un aluvión de preguntas: “Señor Baldwin, tengo que preguntarte qué lo trae a la ciudad de Nueva York”, dijo primero; sin embargo, Levine publicó un video donde muestra que este encuentro terminó mal.

“¿Realmente no apretó el gatillo? ¿Crees que se disparó sin tirar del gatillo? ¿Fue un mal funcionamiento?”, se escucha preguntar en voz alta a John.

Es entonces cuando Alec se dio la vuelta con un paraguas en la mano, y se dirigió hacia el reportero de manera amenazadora antes de tomar una decisión mejor.

“No puedes fotografiar en la casa privada de alguien”, advirtió el actor, pero su esposa, Hilaria, lo detiene y se lo lleva de regreso.

Claramente, Alec Baldwin no tiene interés en repetir los detalles con la gente en las calles, menos tras ser increpado de esa manera.

NEW … I ran into Alec Baldwin on the Upper East Side pic.twitter.com/8pG5Vpshw2