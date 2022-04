Alejandra Guzmán alteró las redes sociales con su look

Alejandra Guzmán alteró las redes sociales este fin de semana con un radical cambio de look, donde se mostró completamente calva y con tatuajes en gran parte de su cabeza, frente y cuello.

La «Reina de Corazones» compartió una imagen en su cuenta de Instagram con esta nueva apariencia generando un sin número de reacciones.

Algunos fanáticos de la interprete de «Yo te esperaba» se mostraron sosprendidos por su look, mientras que muchos demostraron su amor y admiración por la mexicana y su estilo.

«Espectacular», «Me encantan todas tus locuras», «Wow te ves Perrisima «, «Me encantas», «Por eso te amo, por ser original», «Impredecible como ninguna», son algunos de los mensajes de los fans de Guzmán en su publicación.

Sin embargo, aunque aparentemente parecía ser verdad, se trató de una calva falsa para su show en su gira «Perrísimas Tour», que la realiza junto a Paulina Rubio.

La cantante también compartió en otra publicación el proceso que realizó para este look. Y acompañó las fotografías y video con el siguiente mensaje: «No todo es lo que parece. Me encantó el look«.

Finalmente, tras brindar un show espectacular en Nueva York, Alejandra Guzmán mostró en video como se quitaba la calva falsa. Y entre risas gritó «se acabó la pelona (…) me sentí la más mala«.