“A veces no quiero ni estar. Literalmente”, es una de las frases con la que el cantautor Alejandro Sanz describió este viernes 26 de mayo de 2023 su anímico actual en redes sociales. A través de un mensaje en Twitter, el español aseguró que’ no se encuentra bien’ sin dar mayor detalle de lo que está pasando.

El tuit textualmente dice: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”. En las siguientes líneas, Sanz intenta conectar con sus seguidores y asegura que está trabajando en ello.

“Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase”. El intérprete de ‘Mi Soledad y yo’ y ‘Corazón partío’ asegura que uno de sus desahogos es cantar en los escenarios, sin embargo, asegura que “a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”

“Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, termina el tuit de Sanz. Rápidamente, el mensaje fue compartido masivamente por sus seguidores. Muchos se volcaron a la sección de comentarios para expresar su agradecimiento por mostrarse más humano que lo que los reflectores y las fotografías pueden reflejar.

Esta no es la primera vez que el español de 68 años expresa su estado emocional en Twitter. En noviembre de 2022 armó un breve hilo para referirse a su escasa inspiración y cómo fue el proceso de salir de hoyo de depresión en el que se encontraba.

“He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada (…) Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mí de nuevo. Solo quería compartirlo”, escribió el año pasado.

