Alemania desafía a la FIFA por prohibición del brazalete ‘One Love’

La ministra del Interior alamena, Nancy Faeser, lució el famoso brazalete inclusivo ‘One Love’ en la tribuna durante el partido entre la selección de su país y Japón como muestra de apoyo a la inclusión.

Faeser asistió este miércoles 23 de noviembre al partido del Mundial Catar 2022 y portó el ‘prohibido’ gafete ‘One Love’ con los colores del arcoíris en el palco de honor del Estadio Internacional Khalifa, sentada junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Además, compartió la foto en Twitter.

Este no fue el único gesto de los alamenes durante el encuentro mundialista. Los jugadores de la selección alemana se llevaron la mano ostensiblemente a la boca, simulando un gesto de mordaza, en la foto oficial previa al inicio de su partido ante Japón. También usaron botines con arcoíris para defender sus valores: «diversidad y respeto mutuo».

Con ello respondieron a las amenazas de sanciones de la FIFA para impedir lucir el brazalete inclusivo durante el torneo.

«No se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables», escribió en Twitter a la vez la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.



Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7