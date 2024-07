La LigaPro denunció ante la Fiscalía al futbolista Alexander Bolaños por falsificación de documentos. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le impuso una suspensión de tres años por haber falsificado su identidad para su registro federativo.

La patronal de los clubes de fútbol profesional de Ecuador aseguró este miércoles 24 de julio de 2024 en un comunicado que hará un seguimiento exhaustivo a la denuncia para asegurar que se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad del deporte.

La pasada semana, la FEF informó que, tras la denuncia presentada contra Bolaños, había iniciado una investigación en la que logró acreditar con el Registro Civil que la verdadera identidad del jugador es Jancer Romario Bolaños Casierra, y no Alexander David Bolaños Casierra.

De acuerdo a la FEF, Bolaños falsificó su identidad para lograr su registro e inscripción en la FEF y así poder optar a contratos con diferentes clubes de fútbol profesional.

Lea también:

La denuncia fue realizada a inicios de abril en la la radio uruguaya Sport 890. Esto luego de que Bolaños participase en el partido de Copa Libertadores que Independiente del Valle empató 1-1 contra contra el Liverpool en Uruguay.

La acusación partió de Genaro Huacón, la persona que presuntamente ayudó a Bolaños a falsificar su identidad.

En el Canal 4 de Uruguay, Huacón llegó a aseverar que la identidad real de Alexander Bolaños es Romario Bolaños, y que nació en 1995 en Esmeraldas en lugar de en 1999 como figura en sus registros.

«Yo no me encargué de la adulteración. Yo solamente lo tuve en la escuela de fútbol de la Liga de Portoviejo en 2012 y 2013. El tío me dijo que lo probase en la primera categoría. Era muy buen jugador, pero por la edad no lo pudieron coger. De ahí el tío me dijo que tenía un contacto que le podía hacer el trámite de adulterar los documentos«, relató Huacón.

«Me dijeron que me iban a reconocer algo si salía como profesional porque fui yo quien lo metió en el fútbol, pero luego desaparecieron. No supe nada, y cuando vi que estaba jugando en Chile y en el Mundial juvenil fue cuando me sorprendí y empecé a buscarlo», agregó.

También afirmó haber recibido presuntamente 8 000 dólares del representante de Bolaños por su silencio, pero que supuestamente debía darle más dinero que no le ha dado.

Bolaños debutó como jugador profesional en Chile con el Colo Colo y en 2019 llegó a ser campeón sudamericano sub-19 con la selección de Ecuador, cuando en realidad jugó ese torneo con 24 años.

Luego regresó a Ecuador para integrar las filas del Barcelona, que lo cedió al Águilas y al Atlético Santo Domingo. Retornó a Chile para militar en el Deportes Concepción, de donde regresó nuevamente a Ecuador para revistar las camisetas del Técnico Universitario y posteriormente del Independiente del Valle.

Byron Castillo

El caso hace recordar al de Byron Castillo, donde Chile y luego también Perú denunciaron a Ecuador ante la FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por las sospechas de que el futbolista había adulterado su identidad y que originalmente había nacido en Colombia.

La denuncia buscaba una eventual sanción que permitiese a alguno de los dos países jugar el Mundial de Qatar 2022 en detrimento de Ecuador. Finalmente eso no ocurrió, pero la ‘Tri’ fue sancionada con la pérdida de tres puntos para el inicio de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de 2026.

Castillo, que recientemente a retornado al Barcelona, no ha vuelto a ser convocado con la selección desde entonces. (EFE)

También en Teleamazonas: