Alexandra y Jamil competirán por el Pin del Chef

Jamil, Johanna, Alexandra, Santiago, Henry, Sara, Andrés, Victoria, Sonnia y Raúl ya son parte del top 10 de MasterChef Ecuador y la competencia se pone más exigente. Hoy los participantes se enfrentaron nuevamente a una caja misteriosa en la que hallaron refranes y, en 45 minutos, tuvieron que preparar un plato libre de sal o de dulce que refleje el dicho.

📍Un reto culinario inspirado en refranes. Aquí no basta preparar un buen plato, es necesario crear todo un concepto. MasterChefEcuador pic.twitter.com/vopzmAnU7W — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 18, 2023

Mientras cocinaban, llegó la hora de descubrir que había dentro de la caja sorpresa que le tocó a Sonnia. Ella se la dio a Jamil y al abrirla tuvo que tomar un ingrediente de la despensa y dársela a uno de sus compañeros.

Con todo el corazón ❤️ aquí le va a Jamil la caja sorpresa… Pero Jamil nos sorprende con una buena actitud. 🤩 MasterChefEcuador pic.twitter.com/dbOMJ38qjY — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 18, 2023

Cuando se terminó el tiempo en las cocinas, Andrés fue el primero en pasar al atril pero no recibió los comentarios que esperaba. Su lomo se pasó de cocción y a la salsa le faltó picante. Además, su show no logró atraer a los jueces.

Alexandra también cometió un grave error y olvidó colocar el ‘caviar’ sobre su carne. Sin embargo, su lomo tenía la cocción perfecta. “Fantástico, esas masitas son de los más rico que he probado. Todo en el plato, espectacular. Le hubiera dado cachetito si traía el falso (caviar)”, le dijo el chef Rausch.

Sin caviar falso no hay cachetito… 😆 MasterChefEcuador pic.twitter.com/QE41gyH0w0 — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 18, 2023

Tras probar los platos, los jueces decidieron que Alexandra sea la ganadora de la caja misteriosa y compita por el Pin del Chef pues su plato tuvo concepto, técnica y, además, buenos sabores.

💥Alexandra gana con un plato de fantástico y aunque Jamil estuvo cerca, ganarle a 'La diabla' 😈 en un buen día es casi imposible. MasterChefEcuador pic.twitter.com/8xN5LUHJqf — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 18, 2023

RETO CREATIVO

Al ser la ganadora de la caja misteriosa, Alexandra pudo tomar importantes decisiones en el reto creativo. Le asignó a sus compañeros una fruta exótica y el tiempo que cada participante tendría para cocinar.

😈 'La diabla' es despiadada… Pero Jamil se mantiene con buena actitud. ¿Logrará sacar un buen plato en este reto? MasterChefEcuador pic.twitter.com/3Gz1JVCPJd — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 18, 2023

Cuando terminaron, Raúl pasó frente a los jueces pero no recibió los comentarios que esperaba. Falló en la decoración y no debió colocar la naranja entera. “Es incómodo. Eso no se pone en el plato”, le dijo el chef Rausch.

😋 ¡SABOR! Raúl no conocía su fruta pero se la jugó bien. MasterChefEcuador pic.twitter.com/KnxfthiskP — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 18, 2023

Pero el escenario para Jamil fue distinto. Presentó un postre en el que la feijoa brilló. Además, estaba equilibrado, crujiente, cremoso y con buen sabor. Por esta razón, los jueces decidieron que él sea el ganador del reto creativo y compita con Alexandra por el Pin del Chef. ¿Quién ganará?