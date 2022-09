Caso Bernal: vivienda de la hermana de Germán C. fue allanada anoche

Dentro de las investigaciones por la muerte de la abogada María Belén Bernal la Fiscalía informó que se allanaron dos inmuebles en Quito.

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía mencionó que esta diligencia se realizó con apoyo de la Policía Nacional y se realizó mediante “acto urgente”.

Las viviendas allanadas pertenecen a la hermana de Germán C. y a una amiga de Joselyn S.

Los allanamientos, según menciona la Fiscalía, se efectuaron la noche del miércoles 21 de septiembre en el sector de La Carolina y Pusuquí, respectivamente.

En este último, donde se ubica el domicilio de la amiga de la Joselyn S. (también cadete de Policía), se levantaron indicios para su posterior análisis.

“En la autopsia (de María Belén Bernal) se habla de estrangulamiento y asfixia”, reveló el comandante de Policía, general Fausto Salinas, la mañana de este jueves 22 de septiembre del 2022 en el programa de radio Vis a Vis en NotiHoy.

El alto oficial lamentó lo ocurrido con María Belén Bernal, hallada muerta la mañana de ayer en el cerro Casitagua, a menos de 4 kilómetros de la Escuela Superior de Policía.

#ATENCIÓN | #Pichincha: dentro de las investigaciones por el caso #MaríaBelénB., #FiscalíaEc, con apoyo de @PoliciaEcuador, ejecutó 2 allanamientos –mediante acto urgente– a las viviendas de la hermana de Germán C. y de una amiga de Joselyn S. (procesada). #FiscalíaConLasVíctimas pic.twitter.com/STprHJrfOf — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 22, 2022

Cadete involucrada

La cadete Joselyn S., fue procesada penalmente el sábado 17 de septiembre, en una instrucción fiscal que investiga el caso.

La jueza Paulina Sarzoza dictó prisión preventiva en su contra.

La joven de 24 años estuvo al tanto de la visita de Bernal a la ESP y de la pelea ocurrida la madrugada del domingo 11 de septiembre.

La Fiscalía informó que la cadete intercambió mensajes de WhatsApp con el instructor, prófugo, incluso después de esa madrugada.

En uno de esos mensajes Germán C. le decía que no se preocupara, porque no hay cámaras en el área de dormitorios de la ESP.

Histórico

El caso Bernal se conoció después de que su familia denunciara que no sabían nada de ella desde el 11 de septiembre, cuando ingresó en la Escuela de Policía, donde su esposo ejercía como instructor.

La Fiscalía, tras conocer de la denuncia, tomó una primera declaración a Cáceres, pero le dejó en libertad al no encontrar indicios suficientes para ordenar su prisión preventiva.

Después de esa declaración, el esposo huyó y se mantiene en condición de prófugo. Según la madre de Bernal, en las primeras diligencias se encontraron el teléfono, la cartera, la billetera y una zapatilla de su hija «en la Escuela Superior, debajo de unas gradas, escondido en una funda».