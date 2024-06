La periodista Alondra Santiago informó que la Cancillería de Ecuador le revocó su visa. Así lo aseguró en una publicación de este martes 25 de junio de 2024 en su cuenta de X, donde compartió fragmentos de un correo electrónico.

«Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad«, escribió Santiago en su red social. También compartió capturas de pantalla de un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

En el documento compartido por Santiago y fechado el 24 de junio, la Cancillería señala que la periodista cubana «ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado«.

Aunque no se han especificado dichos actos, Santiago denunció que “es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa, pero no me quedaré en silencio. Esa nunca ha sido una opción”.

Lea también:

Según el texto publicado por la periodista, la revocatoria de su visa responde a una solicitud del Ministerio del Interior. Aunque también se conoce que se trata de un documento clasificado como secreto.

El texto de Cancillería pide que se notifique de esta decisión a la autoridad de Control Migratorio en un máximo de 5 días «para que inicie el proceso administrativo de deportación«.

Santiago ha sido criticada en los últimos días por difundir en su programa digital una canción de crítica al Gobierno utilizando un fragmento del Himno Nacional. Al respecto dijo en entrevista en FM Mundo que «si tuviera que disculparme por usar mi canción (…) creo que estaríamos hablando de una dictadura en donde hay que pedir disculpas por libertad de expresión».

También adelantó que ya está preparándose con abogados y organismos internacionales de defensa de periodistas y libertad de expresión para detener el proceso de deportación. Y dijo que ahora tiene temor de salir a la calle y ser detenida «de manera arbitraria«.

Finalmente, Santiago rechazó en su cuenta de X este «abuso de poder desmedido». Y apuntó a que la justicia «ponga freno a esta arbitrariedad».

Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad.

Me llegó notificación de “revocatoria de visa” por parte de Cancillería.



Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio.

Esa… https://t.co/R5BCYQorcA pic.twitter.com/g84PmUhVzm — Alondra Santiago (@cubalondra) June 25, 2024

Cancillería detalló en el documento que Santiago solicitó la visa indefinida en 2016, con «amparo en madre naturalizada«. Sin embargo, el Ministerio no se ha pronunciado hasta las 07:30 de este martes.

También en Teleamazonas: