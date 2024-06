‘No me voy deportada’; Alondra Santiago sale del Ecuador

La periodista Alondra Santiago ha salido del Ecuador luego de que la Cancillería le revocara la visa de amparo, el 25 de junio. Así lo anunció en un video compartido por su abogado en su cuenta de X, la mañana de este 28 de junio de 2024.

Junto a sus abogados ha interpuesto una acción de protección para intentar frenar la extradición, cuyo plazo vence este sábado. Sin embargo, la periodista cubana insistió en que «no me voy deportada, me voy antes, de forma legal«.

«Me quieren silenciar. Mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por un abusivo del poder», dijo en un clip de 02:06 minutos.

Según Santiago, personas allegadas al Gobierno le han recomendado «ponerse a buen recaudo» porque «no pararán hasta terminar con mi voz».

Por ahora confía en que la justicia falle a su favor en la acción de protección presentada junto a sus abogados. Pero también insistió en que no confía en «un Gobierno que es capaz de manipular información e inventarla para alejarme de la vida que he construido en Ecuador desde hace 19 años».

En redes sociales se ha difundido un video de Santiago en el aeropuerto de Quito. Se trata de un clip de 11 segundos donde se la ve vestida con pantalón rosado a punto de entregar su equipaje para viajar.

La periodista cubana advirtió que la revocatoria de su visa y orden de deportación es «porque una mujer periodista le dijo las verdades (a Daniel Noboa), porque una canción le molestó, porque evidencié sus incompetencias, violencias y arbitrariedades».

Santiago ha sido criticada en los últimos días por difundir en su programa digital una canción de crítica al Gobierno utilizando un fragmento del Himno Nacional.

En su segmento la canción de la semana presentó «¡Salve, oh patria!» que inicia precisamente de esa manera. Aunque luego sigue con «este es nuestro Himno, pero el Presidente no puede ni cantarlo y ni siquiera se lo aprende, solo le interesa lucir más alto, pero para gobernar no le alcanzan los zapatos«.

Luego hace referencia a la creciente ola de inseguridad y a la polémica de Lavinia Valbonesi y el proyecto inmobiliario en Olón. También menciona a la vicepresidenta, Verónica Abad, quien «no existe para este Gobierno nefasto«.

Su abogado Carlos Soria confirmó, en una entrevista en el programa Primera Plana, que la periodista cubana ha abandonado el país en las últimas horas. Sin embargo, según Soria, se trata de un viaje a un foro internacional.

«Es mejor que ella se ponga a buen recaudo, porque no solo está en juego su estatus migratorio, está en juego su seguridad propia y la de su familia», dijo Soria. E insistió en que aún esperan que la jueza conozca la medida cautelar presentada «y ponga un freno» a la revocatoria de la visa de Santiago.

Santiago es una periodista y actriz de 33 años. Nació en Cuba y llegó a Ecuador cuando tenía 13 años. En 2016 le otorgaron la visa de amparo porque su madre es ecuatoriana.

