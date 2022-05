Altos índices de violencia en apenas dos noches del estado de excepción

Un policía asesinado, un vehículo militar volcado tras ser impactado por un conductor en estado de embriaguez y un ataque con explosivos son parte de los hechos que han ocurrido en Guayaquil en apenas dos noches del estado de excepción y toque de queda. La ciudadanía exige que la medida dé resultados pues los indices de inseguridad y violencia son insostenibles.

Son 9000 los uniformados que se han desplegado en Guayas, Manabí y Esmeraldas para llevar a cabo controles como parte del estado de excepción que arrancó a la medianoche del viernes y que se extenderá por 60 días.

Militares han salido a las calles para realizar control de armas e intentando que se cumpla el toque de queda en las parroquias establecidas. Sin embargo, ni el estado de excepción logra detener la ola de violencia inseguridad que se vive.

HECHOS VIOLENTOS DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Este sábado, se cumplió la segunda noche de esta medida y el irrespeto es evidente. En Guayaquil un camión militar fue impactado por un vehículo particular, cuyo conductor se encontraba en estado de embriaguez.

Producto del impacto el cambio en militar se volcó, afectando a los 16 ocupantes. Tres miembros de la institución fueron trasladados a un hospital mientras que el resto no presenta consecuencias graves. Mientras que el conductor del vehículo particular no tiene lesiones y fue detenido.

Cerca de las tres de la mañana, en el sector de Socio Vivienda 2 policías que acudieron a una alerta por robo fueron recibidos a tiros por al menos diez delincuentes. Lo que derivó en un cruce de balas.

Socio Vivienda forma parte de la parroquia Pascuales en la que a esa hora regía el toque de queda.

Además, en el sector de Bastión Popular, donde también rige el toque de queda, un hombre fue asesinado cerca de la medianoche. Él se encontraba en la calle y fue interceptado por sujetos a bordo de un vehículo que le dispararon.

También, un policía fue asesinado este sábado en la vía Perimetral, norte de la urbe. Sicarios lo interceptaron y acribillaron.

Esmeraldas, Manabí y sobre todo Guayas son las provincias con mayores índices delictivos y acumulan el 60% de las muertes violentas del país.

Más detalles en el siguiente video: