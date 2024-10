«Las autoridades nacionales no están invitadas, yo creo que es público y notorio la relación que tenemos, lamentablemente». Con esas palabras, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez confirmó que no invitará a las autoridades de Gobierno a la sesión solemne por la Independencia de esa ciudad.

En su enlace radial de este miércoles 2 de octubre del 2024, Álvarez precisó que hay una persecución política por parte del Gobierno Nacional en su contra. «Los cortés no quita lo valiente, pero no iban a venir. Los he invitado la otra vez, propusimos en su momento hacer una sola sesión en octubre, pero es difícil con una persecución«, dijo.

Las declaraciones las hizo en referencia a la reciente suspensión del despacho de combustible de la empresa Codepesa, vinculada con el alcalde Álvarez. Según dijo, no puede invitar a la sesión del 9 de Octubre a quienes lo persiguen.

El burgomaestre fue enfático al decir que, pese a que intenta no mezclar su labor como Alcalde con su actividad privada. «Me persiguen y mi negocio, que es el que me da de comer, está cerrado«, mencionó y precisó que no puede ser «falso» e invitar a las autoridades.

Con ese panorama, es probable que existan dos sesiones solemnes por la Independencia de Guayaquil, que será el próximo miércoles 9 de Octubre. Lo mismo ocurrió el pasado 24 de julio, cuando se conmemoró la Fundación de la Ciudad y hubo dos eventos simultáneos.

