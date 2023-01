Cuando existe una resolución u orden de un juez, esta no se puede cumplir ciegamente, dijo el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román. En las entrevistas del noticiero 24 Horas, señaló que hacerlo implicaría «aplicar la ley porque es la ley. Y a veces la ley o las sentencias pueden ser injustas».

Román señala que no se puede cumplir cuando hay una decisión ilegítima, ya que la obediencia se debe dar con respeto a los derechos y a la Constitución. «Si mi superior me manda a matar a una persona, no puedo obedecer esa orden porque está yéndose en contra de los derechos y la dignidad humana».

Con respecto a su nueva gestión, Román dijo que la situación económica es una cuestión que le preocupa mucho porque sin presupuesto no se puede trabajar. También habló del tema de las evaluaciones. «Hay que tratar de que comiencen ciertos procesos que han estado en ‘stand by'». Mencionó las evaluaciones a los jueces de la Corte Provincial, los concursos para fiscales provinciales, jueces provinciales, de tribunal y de primera instancia.

El presidente de la Judicatura sostuvo que es necesario llenar las vacantes y que exista un banco de elegibles. «Son importantes porque ahora estamos entrando a un proceso de crisis porque no lo tenemos. Román dijo que los bancos duran seis años y durante ese lapso se han destituido, muerto o retirado ciertos jueces, por lo que hay escasez de funcionarios para poder reemplazar y que el servicio de Justicia esté siempre óptimo y sea eficiente.

Sobre el presupuesto

El Consejo de la Judicatura presentó un presupuesto de USD 374 985 millones para la Proforma 2023 337millones fueron aprobados, dijo su titular. «Tenemos un déficit, desde ahí ya comenzamos con la crisis porque no fue aprobada la cantidad que el Consejo presentó para ser óptimo».

De los USD 337 millones, el 94% se destina a gasto corriente y solo el 15 o 16% a cuestiones de servicio o de mantenimiento de infraestructura, aseguró. esto, dijo el funcionario, puede generar una imagen de deficiencia. «A veces se puede generar una crisis en cuanto a gestión».

Román también habló sobre la salida de la directora provincial de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel. Señaló que al ser parte de un grupo colegiado, toda actividad en enero tiene que ser evaluada para ver qué indicadores han cumplido y la eficiencia que deben tener ciertos funcionarios.

Es una potestad del Pleno, dijo Román, hacer esa evaluación para mantener a quienes han sido eficientes y no han tenido problemas ni denuncias. «Con eso, ciertos directores provinciales continuarán con toda la tranquilidad y los que no cumplan las expectativas y las normas de eficiencia y de gestión estamos en la potestad de removerlos».

