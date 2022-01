Una mezcla de los mejores sonidos del rock y el pop para empezar este 2022 con la mejor onda.

Si hay géneros que nos pueden llenar de energías, de ganas de ir a trabajar en pleno enero y de la voluntad para ir al gimnasio cada mañana, seguramente son el pop y el rock. Con sus sonidos agresivos y llenos de personalidad, con sus ritmos irresistibles y con sus letras icónicas, estos géneros son los que nos mueven del amanecer hasta que se pone el sol.

Si queremos un año lleno de rock y pop, tanto en nuestros audífonos como en vivo, la mejor manera de empezarlo es con una playlist como esta, que nos traiga los temas más movidos e icónicos de ambos géneros. Aquí encontrará las melosas letras de Sugar de Maroon 5, la fuerza imperdible de Believer de Imagine Dragons, el ritmo hipnótico de la clásica Come as you are de Nirvana, la psicodelia cautivadora de The less I know the better de Tame Impala, ¡y muchos otros hits más!

¿Y qué clase de lista de pop sería esta si no tuviésemos lo más nuevo de The Weeknd? Dawn FM , su más reciente y más osado álbum, es una mezcla de sonidos como el R&B, el disco y, principalmente, el synth-pop que crean una de las experiencias musicales más intrigantes del 2022. Con canciones como Sacrifice y Out of time , The Weeknd se reafirma como uno de los más grandes autores de pop de nuestros tiempos.

Esta es una lista de reproducción llena de ritmo, de sonidos explosivos, de letras cautivadores. ¡Esto es lo mejor del pop y el rock!

SPOTIFY: Amazing Rock y Pop-Rock

DEEZER: Amazing Rock y Pop-Rock

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.