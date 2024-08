La Amazonía ecuatoriana podría enfrentar temperaturas de hasta 34° C. De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) en la Advertencia Meteorológica N° 46, difundida este martes 27 de agosto de 2024, el clima será más cálido en el día.

La advertencia va de las 10:00 del miércoles 28 a las 17:00 del sábado 31 de agosto de 2024. La región más afectada será la Amazonía, aunque otras provincias tendrán temperaturas elevadas también.

En la región Costa las temperaturas alcanzarán entre 32° y 35° C. En la Sierra variará entre 23° y 26° C, aunque hay zonas en las que podría llegar a los 27° C. La Amazonía alcanzará 34°C, lo que corresponde aun nivel Muy Alto de temperatura.

Lea también:

Zonas afectadas

Litoral : Mayor afectación en Guayas, Manabí y El Oro

: Mayor afectación en Guayas, Manabí y El Oro Interandina : Mayor temperatura en Imbabura, Pichincha, Azuay y Loja

: Mayor temperatura en Imbabura, Pichincha, Azuay y Loja Amazonía: Centro y norte de la región

Además, el Inmahi alertó por la facilidad para la propagación de incendios forestales. Principalmente serán afectadas las zonas de la Sierra norte, hasta Tungurahua; Loja y Azuay; y en la costa Guayas y la parte costera de Manabí. Asimismo, una zona específica entre Sucumbíos y Orellana.

¿Cómo protegerse?

Para enfrentar estas altas temperaturas, los expertos recomiendan:

Mantener las habitaciones de las viviendas frescas y ventiladas

de las viviendas y Adaptar la alimentación para soportar el calor y mantenerse hidratado

la para soportar el calor y Modificar las rutinas diarias y minimizar la actividad intensa al aire libre

las diarias y la intensa al Evitar la exposición directa al sol

la exposición directa al Protegerse de la radiación con ropa que cubra su piel y usando protector solar

de la con ropa que cubra su piel y usando protector solar Evitar la exposición directa al sol de animales y mantenerlos hidratados

También en Teleamazonas: