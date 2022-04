La multimillonaria demanda por difamación de Johnny Depp contra su ex esposa, Amber Heard, comenzó en Virginia este lunes por la mañana con la selección del jurado. Siete jurados y cuatro suplentes fueron elegidos para escuchar el caso, de acuerdo con información del medio The Independent.

Hace dos días, la actriz ha hablado del caso en sus redes sociales, señalando que se “desconectara” del mundo a medida que se prepara para defenderse de su exmarido. La demanda contempla que Heard difamó a Depp al sugerir que ella fue víctima de violencia doméstica.

”Johnny me está demandando por un artículo de opinión que escribí en el Washington Post, en el que contaba mi experiencia de violencia y abuso doméstico”, señaló Heard. La actriz señaló que ella nunca nombró a su exmarido en la publicación y, en su lugar, discutió sobre el precio que pagan las mujeres por hablar ‘en contra de los hombres poderosos’.

“Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando concluya este caso, pueda seguir adelante y también Johnny. Siempre he mantenido un amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo”. Y agregó: “En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en las próximas semanas me apoyaré más que nunca”.

De acuerdo con la demanda, las difamaciones hacia Depp, de 58 años, han provocado que sea muy difícil para él conseguir papeles en películas y que sea excluido de la industria del cine. Él está pidiendo USD 50 millones en daños y perjuicios durante el juicio en el tribunal de distrito del condado de Fairfax. Mientras tanto, Heard ha presentado una contrademanda de difamación contra Depp, de quien se divorció en 2017.

Fuente | The Independent/USA