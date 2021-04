América negociaría la venta de Renato Ibarra al Atlas

Renato Ibarra, jugador ecuatoriano, tiene un gran momento en el Atlas de México y su actuación llama la atención de todo el entorno del fútbol azteca.

El América de México, club dueño de los derechos deportivos de Ibarra, se prepara para la siguiente temporada de contención y el cuerpo técnico y la dirigencia ya conversan sobre los refuerzos que necesitas las águilas.

El cuerpo técnico del América puso sus ojos sobre Renato Ibarra para que vuelva a vestir la camiseta de las águilas, club del que salió luego de verse involucrado en un caso de violencia de género, pero ese problema no le daría cabida en el equipo crema de nuevo.

Según el portal de noticias deportivas de Yahoo, «Ante dicha situación, el dueño del equipo habría dado ya la indicación a los directivos que no mencionen a Renato en los planes del próximo torneo, por lo que Santiago Solari sabe que no cuenta con el jugador para reforzarse y, por lo tanto, es imposible ver a Renato Ibarra de regreso en Coapa ya que el mensaje de Emilio Azcárraga es claro: el jugador no vuelve a las Águilas».

Ahora, el América intentará negociar con Atlas la venta de Ibarra, pero el club rojinegro estaría dispuesto a pagar el precio más bajo por el volante ecuatoriano.