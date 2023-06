Auto retenido en patio de la AMT fue vendido a otra persona

Un ciudadano exige a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) que se responsabilice por un auto vendido mientras se encontraba en un patio de retención vehicular, ubicado en el norte de Quito.

El auto de Andrés Gutiérrez, retenido el 10 de diciembre del 2020 e ingresó a los patios de la AMT por ofrecer servicio de taxi no regularizado. El automóvil ingresó al patio de retención vehicular Bicentenario 1, donde el propietario lo visitaba periódicamente para constatar su estado.

Sin embargo, una alerta del peaje de la autopista General Rumiñahui encendió las alarmas de que su vehículo ya no se encontraba en el patio de la AMT. Andrés, asegura que al ver los correos electrónicos de no pago de peaje acudió al patio de retención pero ahí no tenían registro de salida del vehículo.

Lea también:

El afectado comenta que toda la información había sido borrada de la base de datos del centro y no había información de qué sucedió con su vehículo. El auto fue recuperado en un operativo policial realizado en el sector del Peaje; pero ahora está en los patios de la Policía Judicial y el proceso legal no avanza.

Andrés Gutiérrez asegura que desde ese momento la AMT no se contacta con él y no da respuesta a sus pedidos. La esposa del afectado asegura que ya «no se puede confiar» en la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Al cierre de este reportaje la AMT no había respondido el pedido de entrevista para conocer la postura de la institución ante la denuncia de este caso.

También en Teleamazonas