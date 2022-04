Ana Belén Cordero comenta sobre pugnas en la Asamblea Nacional

La asambleísta oficialista Ana Belén Cordero comentó sobre la pugna que existe al interior de la Asamblea Nacional por la negativa a autoconvocatoria.

En el espacio de entrevistas de 24 Horas, Cordero afirmó que están «a favor de la evaluación de autoridades pero siempre dentro de la Ley».

Así sostiene que «recién hace 10 días se presentó una denuncia contra Guadalupe Llori y los miembros del CAL».

«Lo que está de fondo es evaluar autoridades dentro de un procedimiento legal. Quieren crear la comisión, entonces tiene que haber un nuevo pleno con nuevo orden del día donde se ponga la denuncia, por ejemplo, del asambleísta Esteban Torres. Nosotros como bancada del Acuerdo Nacional no estamos de acuerdo con autoconvocarnos, no con evaluar a Guadalupe Llori. Nosotros no defendemos necesariamente a la persona», resaltó Ana Belén Cordero.

Por otra parte resalta que no se trata de que Guadalupe Llori se mantenga o no en la presidencia de la Asamblea Nacional, sino de institucionalidad.

«Lo que debe pasar es, primero, respetar la institucionalidad y procedimientos parlamentarios para evaluar a autoridades. Segundo, cuando eso ocurra, crear un gran acuerdo parlamentario dentro de lo previsto en el marco legal», afirma.

También en las entrevistas: