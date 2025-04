Actualizado 17:10

«Fe me tengo, problemas de ego no tengo, la tengo clarísima: me puedo tomar la vida, pero de que llego, llego«. Fueron las palabras de Ana Buljubasich, reconocida presentadora y productora de televisión cuyo fallecimiento se conoció este martes 15 de abril del 2025.

En diciembre del 2023, Ana fue la protagonista del programa El Buscador en Red de Teleamazonas. Allí mostró su alegría y energía. Además contó que el don de la palabra lo heredó de su padre, quien murió joven, pero le dejó mucho de su carácter y sus virtudes

Con más de 30 años en la televisión ecuatoriana, Ana Buljubasich se convirtió en una de las figuras más conocidas y queridas del país. Aunque nació en Argentina, hizo de Ecuador su hogar hasta su último día de vida este martes 15 de abril de 2025.

En el programa de Teleamazonas, Ana contó que con solo 18 años se convirtió en madre. Llena de miedos e incertidumbre, confesó que se cuestionaba «cómo voy a hacer cuando esta criatura llore, cuando yo como adolescente me costaba levantarme al mediodía».

Pero lo hizo. Y dos años después se convirtió en madre de una niña. Pero, incluso con el miedo, emprendió la búsqueda de empleo, sin saber muy bien en qué. Esa determinación fue la que la mantuvo cuatro décadas en los medios de comunicación, tres de ellas en la pantalla.

La televisión y los medios de comunicación no pasaron nunca por su mente. Su primer empleo fue como secretaria en una constructora. En El Buscador contó que luego, su salto a la televisión le recordó los días en el colegio, cuando sus compañeras la rodeaban para escucharla hablar. Enseguida se dio cuenta que era su fuerte y entendió que «el secreto de la vida es encontrar con qué don naciste».

Divorciada y con dos hijos a su cargo no estaba dispuesta a rendirse. En un programa de comedia, y luego como presentadora del popular concurso intercolegial «El que sabe, sabe», Ana Buljubasich encontró su camino más que en la pantalla, en la producción.

En el popular programa, que ponía a prueba el conocimiento de los colegiales, Buljubasich reconoce el punto de inflexión de su carrera. «Era la única presentadora que se sacaba los tacos y empezaba a recoger cables, repartía pizza a los estudiantes, preparaba las cosas del día siguiente, y así me involucré en la producción y terminé de gerente de producción del canal«.

Con su muerte dejó una huella imborrable en la televisión ecuatoriana y tuvo gran relevancia por su participación en proyectos audiovisuales. Sus palabras hoy marcan miles de corazones de sus seguidores, amigos y familiares que la despiden de este mundo.

