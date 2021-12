Analizamos la elección de Gabriel Boric como nuevo presidente de Chile

Gabriel Boric Font, exlíder estudiantil, es el presidente electo de Chile. A sus 35 años, es fundador del Frente Amplio y fue el canditado de la izquierda.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», analizamos qué le espera a Chile con este resultado y cuál es el impacto en la región.

Para ello, contamos con la presencia de Cristina Villagómez, abogada quien vive en Chile; Jorge Ortiz, experto en temas internacionales; y Roberto Izurieta, consultor político.

Para Cristina Villagómez, la victoria de Gabriel Boric generó un ambiente de fiesta, sobre todo en la región metropolitana de Chile.

«En la región metropolitana Boric se impuso 60-40 a Kast. Evidentemente la mayor cantidad de población está festejando la victoria de Gabriel Boric».

Y agrega que la mayoría de encuestas posteriores al último debate entre los candidatos decían que iba a haber una ventaja no tan notable. Por ello, cree que el «escenario era impredecible. Fue una cosa que hemos hablado con otros consultores políticos. Los hechos que afectaron el resultado no tuvieron que ver con los candidatos sino con lo que pasaba en su atmósfera y contexto. Uno de esos hechos que ayudó al resultado fue la muerte de Lucía Iriat, viuda de Pinochet. Su muerte a los 99 años definitivamente revivió muchos recuerdos respecto al pinochetismo que no ayudaron a Kast».

Por su parte, Roberto Izurieta cree que había un temor sobre la imprecisión de las encuestas por los resultados. «También se temía que en esta elección existiera un voto oculto a favor del candidato de derecha. Un poco en esta línea quienes se sentían avergonzados de votar por alguien partidario de Pinochet.

«Estamos frente a un cambio generacional. Quizá no es el fin de una era política de partidos tradicionales», acota Izurieta.

Gabriel Boric no es el candidato tradicional de izquierda

Para Jorge Ortiz, la gran diferencia en la segunda parte de la campaña fue que Boric miró hacia adelante, hacia un Chile de futuro. Kast, por su parte, se quedó en mirar hacia atrás, al pasado, en todo lo que Chile consiguió durante los últimos 30 años.

De igual manera, considera que Gabriel Boric no es un candidato tradicional de izquierda del ‘socialismo de siglo XXI’. «En la segunda parte de la campaña se acercó al partido socialista y democracia cristiana y se alejó del partido comunista».

«Yo lo veo a Boric como el representante de una nueva izquierda latinoamericana positiva y necesaria. La izquierda tradicional latinoamericana del último cuarto de siglo, la del socialismo del Siglo XXI, la de Chávez, Maduro, Correa, Ortega, Morales fracasó».

«América Latina necesita una nueva izquierda, que sea democrática, que sea progresista de verdad y no retardataria. Una izquierda distinta, no tumultuosa, no socialista del siglo XXI», analiza.