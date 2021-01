Anciana escupe flemas dentro de un ascensor en China (VIDEO)

En la localidad de Leshan, China, cámaras de seguridad captaron el momento en el que una anciana escupe flemas dentro de un ascensor en un complejo residencial.

El clip recoge las imágenes de la mujer que presiona un botón del elevador y segundos después escupe la flema contra la puerta del mismo y también contra las paredes del ascensor.

Según el portal de noticias de RT, » El incidente ocurre en medio de un nuevo brote de covid-19 en China, que ha experimentado en los últimos días un aumento de los casos diarios hasta alcanzar su máximo nivel en 10 meses. El pasado 14 de enero se registró el primer deceso en ocho meses, mientras que un día después se detectaron 130 nuevos casos confirmados de coronavirus».

Varios usuarios de redes sociales condenaron lo hecho por la anciana e incluso dijeron que ellos consideraban que era «malvada» y debería ser detenida por las autoridades.

Un trabajador del conjunto residencial declaró, sin revelar su identidad a los medios internacionales, que desarrollaron trabajos de desinfección en el ascensor para asegurarse de que se elimine la probabilidad de una propagación del virus.

Por otro lado también dijo que se contactaron con la familia de la anciana ara que tenga más cuidado y le recomiende a la mujer sobre su manera de actuar.

Moment grandmother repeatedly ‘throws her phlegm’ onto lift doors amid new coronavirus outbreak https://t.co/gI5mWVgxmk