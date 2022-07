André Benavides, abogado defensor de Yeseña Guamaní

El abogado André Benavides, defensor de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yeseña Guamaní, comentó sobre el proceso en contra de su clienta.

En el espacio de entrevistas de 24 Horas, Benavides comentó sobre los vicios en el procedimiento contra Guamaní.

«Lastimosamente, a las comisionadas no les gustó mi defensa, en las cuales advertimos los 10 vicios en el procedimiento. Eventualmente parece que la defensa fue contundente, y muestra de aquello es que varios legisladores que van a votar a favor de la destitución de Yeseña Guamaní me han llamado a felicitar. Han dicho que no es un tema en contra de la asambleísta; es un tema político y tenemos que respetar nuestros acuerdos políticos», indicó André Benavides.

De esta manera, indica que el cambio en el cargo de segunda vicepresidenta es un «dano colateral».

En este mismo sentido, Benavides se siente preocupado porque ni en la Asamblea Nacional se estaría respetando la Constitución y la ley.

«A la Asambleísta Guamaní no se la intenta destituir por actos de corrupción, por diezmos, por violación a derechos humanos; se la destituye por hablar, por mocionar. Ese es el ‘incumplimiento de funciones’ que se encuentra dentro del marco constitucional y legal», explica.

