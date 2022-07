Andrés Cepeda y Reik presentan “Tu Despertador”, una canción romántica que está disponible en todas las plataformas digitales.

Los amantes de la música agradecerán este encuentro, pues finalmente se cruzan los caminos de dos grandes referentes del Pop Romántico en Latinoamérica.

Andrés Cepeda y la agrupación mexicana Reik conformada por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto Marín, proponen esta canción que abraza el sentir y el estilo de ambas partes.

“Tu despertador” es una canción que habla de una relación que está en pausa y que pide tiempo para volver a ser lo que alguna vez fue.

Es el ruego por un pronto regreso, una advertencia de que ningún nuevo amor será mejor.

Esta colaboración parte de la buena sinergia que surgió entre Jesús (Reik) y Andrés como jurados en la Voz Colombia en 2021.

Al respecto, Andrés Cepeda dice: “Siempre quise hacer una colaboración con Reik. Me siento muy bien representado por estos grandes amigos que quiero y admiro muchísimo, desde hace tiempo y eso se ve en el resultado final de esta canción. Siempre que me preguntaban con qué artista mexicano quería hacer una colaboración, mi primera respuesta era REIK. Es maravilloso poder haber coincidido con Jesús en La Voz Colombia, donde inició una gran amistad. Esto luego me permitió conocer a sus compañeros y grabar este soñado dueto”.

“De las mejores cosas que me pasaron en la Voz Colombia, fue encontrarme con Andrés Cepeda. Tuve la oportunidad de acercarme a su carrera y me impresionó mucho la calidad de artista que es y la pasión con la que hace su música. Esta rola fue grabada en medio de una gran camaradería y producida por un equipo increíble. Estoy encantado y emocionado de que todo nuestro público la escuche”, afirma Jesús Navarro, vocalista de la banda mexicana.

La producción de “Tu Despertador” estuvo a cargo de Andrés Torres y Mauricio Rengifo, fue grabada en Los Ángeles, mezclada y masterizada por Tom Norris.