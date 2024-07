Andrés Fantoni dice que no se aferra a la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Después de la designación del actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy, las fuerzas en la entidad se reconfiguraron y Fantoni reaccionó a posibles cambios.

Tras la sesión del Pleno de este 17 de julio de 2024, el Presidente del Cpccs dijo: “Se ha llamado a la unidad y a fortalecer el trabajo”. Después señaló que ha hecho un llamado a dejar las pugnas atrás.

Fantoni dijo que no tiene certeza sobre si la mayoría quiere su puesto. Sin embargo mencionó que no se apega a ningún puesto. “Nosotros no estamos apegados a ninguna presidencia. Una presidencia no nos hace un buen servidor”, mencionó.

El actual presidente del Cpccs dijo también: “si existe una mayoría y desea el puesto lo tendrán”.

El origen de la disputa

Las fuerzas en el Cpccs cambiaron en las dos últimas semanas. El 8 de julio de 2024, el Pleno del Cpccs designó a Dunia Martínez como nueva presidenta de la Judicatura.

Pero, la denuncia de la vocal Nicole Bonifaz sobre no haber podido votar originó una reconsideración y posterior intervención de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

La mayoría conformada por Fantoni, la vicepresidenta Mishelle Calvache y los vocales Johanna Verdezoto y Juan Esteban Guarderas se fracturó. El voto de este último dio paso a la reconsideración y eso allanó el camino para votar por Godoy.

Al final, la que podría considerarse la nueva mayoría, conformada por Augusto Verduga, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto votaron a favor de designar a Godoy. Guarderas se abstuvo y solamente Fantoni y Calvache votaron en contra.

Tres presidentes en poco más de un año

La inestabilidad en el Cpccs ha sido una constante. El actual pleno que se posesionó en mayo de 2023. El primer presidente fue Alembert Vera. Sin embargo, él fue destituido por la Corte Constitucional.

Ese organismo tomó la decisión por la convocatoria que hizo para conformar una veeduría ciudadana para la revisión de la designación de los magistrados de la Corte Constitucional.

En su lugar fue nombrada Nicole Bonifaz, quien a la fecha era la vicepresidenta del organismo. Pero ella también fue removida del cargo después de que se formó la mayoría Fantoni-Calvache-Verdezoto-Guarderas.

Así, Fantoni asumió el cargo. Hay que tener en cuenta que en el Cpccs se designan presidente y vicepresidente para un lapso de dos años. Solamente después de ese tiempo, los vocales escogen nuevas autoridades para resto del periodo.

