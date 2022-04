Angelina Jolie visitó en Leópolis a niños heridos y voluntarios ucranianos

La famosa actriz estadounidense Angelina Jolie se encuentra en la ciudad de Leópolis «para ayudar a los ucranianos» y hoy visitó un centro médico, un internado, la estación de tren y un café, según informan medios y autoridades ucranianos.

La agencia UNIAN publicó un vídeo de la estrella en un café de esta ciudad del oeste del país, donde se ve a la actriz, vestida informalmente con un pantalón y jersey grises y una pequeña mochila a la espalda, hablar con algunas personas e incluso dar un autógrafo a una clienta que se acerca a ella.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.



Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.



Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR