Anitta bloquea a Bolsonaro en Twitter: «Búscate algo para hacer»

La cantante brasileña Anitta bloqueó al presidente Jair Bolsonaro en Twitter.

Esto, tras un comentario irónico del mandatario sobre los colores de la bandera de Brasil que la artista utilizó en su show del festival de Coachella.

Anitta, que ha criticado al presidente otras veces, dice que no quiere atraer la atención hacia Bolsonaro en un año electoral.

«Lo bloqueé enseguida para que los administradores de su cuenta no usen mis redes sociales para hacer alboroto en Internet», justificó.

Todo comenzó cuando la artista pop subió al escenario del famoso festival de música en Estados Unidos el fin de semana.

Vistiendo un conjunto verde, amarillo y azul, una combinación presente en la bandera nacional. En los últimos años se ha asociado a grupos que apoyan a Bolsonaro.

«La bandera de Brasil y sus colores pertenecen a los BRASILEÑOS. Representan al BRASIL en GENERAL. NADIE puede apropiarse del significado de los colores de la bandera de nuestro país», tuiteó la cantante.

Still can't get over myselfffffff… ahhhh. If you missed it, u not completely fucked cuz we doing it again next friday. Coachella Stage 6pm (📸 @GettyImages) pic.twitter.com/LwfPosvOsi