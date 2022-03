Declarada la ‘guerra cibernética’ de Anonymous a Rusia, los ataques a los servicios, medios de comunicación y portales no han cesado. La red de activistas informáticos se adjudicó este lunes un hackeo de los servicios de streaming y canales de noticias de televisión en Rusia para transmitir imágenes de la guerra en Ucrania.

Al ataque se lo calificó como en la “mayor operación de Anonymous jamás vista”. Se habría hackeado varios canales de noticias rusos como Rusia 24, Canal Uno y Moscú 24, incluidos sus sitios de streaming. En los portales se mostraron imagnes de las acciones de Rusia en Ucrania, en medio de una escalada de bombardeos que llegan a su doceavo día.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU