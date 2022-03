Anonymous publican «miles» de documentos secretos del Banco Central ruso

El grupo de jáqueres internacional Anonymous publicó 28 gigabytes de documentos que, asegura, ha obtenido tras penetrar la seguridad informática del Banco Central de Rusia, junto con un vídeo en el que advierte al presidente ruso, Vladímir Putin, de que todos sus secretos serán revelados.

«La filtración sobre el Banco Central de Rusia (28 gigabytes) se publicó por Anonymous», señala el grupo en Twitter, donde indica que distribuyó los documentos en varios puntos de internet. Además, indicó que si los enlaces se censuran, los compartirá con otros nuevos.

No obstante, en un vídeo, los jáqueres califican al presidente ruso de «mentiroso, un dictador, un criminal de guerra, un asesino de niños».

«Miles de civiles inocentes han sido asesinados por orden de Putin en Ucrania. Cientos de miles se han visto desplazados. Se han bombardeado hospitales, escuelas y refugios. Niños han perdido sus familias y familias han perdido sus niños«, señalan.

«Vladímir Putin, ningún secreto está seguro, estamos en todos los lugares: en tu palacio, donde comes, en tu mesa, en tu dormitorio«, añadió un jáquer con la típica máscara de Anonymous.

MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:

"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."



The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous

🔻 pic.twitter.com/BJJBMpZESZ