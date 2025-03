‘Anora’, la noche en la que el cine independiente triunfó en los Oscar

Actualización: 23:50

La Academia de Hollywood celebra en Los Ángeles la gala de la 97 edición de los premios Oscar, este domingo 2 de marzo de 2025.

Un video recopilatorio de escenas de icónicas películas rodadas en Los Ángeles, con la aparición en ellas de figuras como Sylvester Stallone, Ryan Gosling, Robert Downey Jr., Margot Robbie o Brad Pitt, dio inicio a la gala, dejando un mensaje: «Los Ángeles necesita tu ayuda».

‘Anora’ se corona

El filme de Sean Baker se lleva el premio a la mejor película, completando cinco estatuillas. También permite al director su póker, pues contaba con cuatro nominaciones, que se terminó llevando. ‘Anora’ triunfa como parte del cine independiente.

Esta comedia dramática narra la historia de Ani, una bailarina de striptease en Brooklyn que, tras enamorarse y casarse con el hijo de un oligarca ruso, enfrenta desafíos que la llevan desde Nueva York hasta Las Vegas.

La película destaca como un triunfo del cine independiente, evidenciado por su presupuesto modesto de seis millones de dólares y su enfoque en narrativas auténticas y personales.

El éxito de «Anora» en los Oscar subraya la creciente relevancia y el impacto del cine independiente en la industria cinematográfica contemporánea.

Mikey Madison amplía los éxitos de ‘Anora’

No fue Demi Moore, que llegaba como favorita, ni Karla Sofía Gascón, afectada por la polémico. La protagonista de ‘Anora’, Mikey Madison, de 25 años, se lleva la estatuilla dorada como mejor actriz.

¡Tercer Óscar de la noche para Sean Baker!

El director estadounidense Sean Baker se hace con el Óscar a la mejor dirección por su película ‘Anora’, derrotando a Brady Corbet (‘The Brutalist’), James Mangold (‘A Complete Unknown’), Jacques Audiard (‘Emilia Pérez’) y Coralie Fargeat (‘The Substance’).

Brody logra su segunda estatuilla dorada

Adrien Brody se alza con el Óscar mejor actor con ‘The Brutalist’, el segundo de su carrera. Y cierra una temporada de premios en la que estuvo cerca de barrer y en la que solo le faltó el SAG.

Tras el BAFTA, ahora el Óscar

El compositor Daniel Blumberg gana el primer Óscar de su carrera gracias a la banda sonora de ‘The Brutalist’, filme con el que ganó antes del BAFTA.

Brasil celebra un Óscar

‘I’m Still Here’ se impone a ‘Emilia Pérez’ en el Óscar a mejor película internacional.

Primer premio para ‘The Brutalist’

Lol Crawley gana el Óscar a mejor fotografía e inaugura la cuenta para ‘The Brutalist’.

Dos premios para ‘Dune’

Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Doug Hemphill, reconocidos con el Óscar en la categoría de sonido por su trabajo en ‘Dune: Part Two’.

Por su parte, Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer consiguen la estatuilla por mejores efectos visuales y el filme, de momento, totaliza dos.

De los problemas de producción al Óscar

‘No Other Land’, el documental palestino, se hace con el Óscar tras superar dificultades durante su producción.

La historia muestra la atroz destrucción de Masafer Yatta, en Cisjordania ocupada, por parte de soldados israelíes.

Netflix se anota otro éxito

‘The Only Girl in the Orchestra’, de Molly O’Brien y Lisa Remington, gana el Óscar a mejor corto documental.

‘Emilia Pérez’, dos chances, un premio

Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, de ‘Emilia Pérez’, se llevan el Óscar a mejor canción original gracia a ‘El mal’. También aspiraban al premio con ‘Mi camino’.

‘Wicked’ conquista un nuevo Óscar

‘Wicked’ se lleva el Óscar a mejor diseño de producción gracias al trabajo de Nathan Crowley y Lee Sandales.

Zoe Saldaña hace valer su favoritismo

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña se alza con su primer Óscar, a mejor actriz de reparto, por su interpretación como la abogada Rita Mora Castro en el narcomusical ‘Emilia Pérez’.

Segundo Óscar para ‘Anora’

Sean Baker, director de ‘Anora’, recoge su segunda estatuilla de la noche. Gana en mejor edición tras llevarse mejor guion original y aún aspira a dos premios más.

No fue guion, pero sí maquillaje

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli se imponen en la categoría de mejor maquillaje y peinado por su trabajo en ‘The Substance’.

Todo es alegría para Culkin

Tras ganar el Óscar como mejor actor de reparto, Kieran Culkin posa con su estatuilla junto a Robert Downey Jr., ganador de la categoría en 2024.

‘Conclave’, mejor guion adaptado

‘Conclave’, que llegó a la gala con ocho nominaciones, se lleva la categoría de mejor guion adaptado con Peter Straughan.

Primer Óscar de la noche para ‘Anora’

Sean Baker gana el premios a mejor guion original y aspira aún a otros cuatro.

‘Wicked’ impone su favoritismo

Paul Tazewell se lleva el premio a mejor diseño de vestuario por ‘Wicked’.

