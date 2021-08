Antonella Roccuzzo: «Vamos juntos hacia donde sea, pero siempre hacia adelante»

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, rompió el silencio tras la salida del astro argentino del FC Barcelona y se pronunció con unas emotivas palabras de apoyo a su pareja.

«Que difícil resumir en pocas líneas todos estos años vividos! Tantas emociones que dejaron sus huellas para siempre en nuestras vidas. Pero como dice el dicho, lo que no nos mata, nos fortalece!! Y con la familia como base saldremos a la cancha otra vez, más fortalecidos que nunca…«, escibió la Antonella junto a una fotografía en familia con los logros alcanzados del icónico 10 del Barça.

Culminó su publicación con un buen augurio sobre la próxima etapa deportiva de su pareja. “Vamos juntos hacia donde sea, pero siempre hacia adelante, te amo @leomessi”.

Además, en las historias de Instagram muy orgullosa de todo lo que construyeron juntos, la rosarina replicó varios mensajes.

Durante la conferencia de prensa, donde se hizo oficial la salida de “La Pulga” del FC Barcelona luego de 17 temporadas como delantero del equipo español, la famosa pareja se mostraron muy unida. Tanto que en las últimas horas, un detalle conmovedor de Antonella cuando Messi se derrumbó en sala de prensa ha recorrido el mundo.

Messi se quebró apenas pisó el escenario, que estaba decorado con los 35 trofeos que ganó en su carrera profesional dentro del conjunto culé. En ese momento fue su esposa quien le dio un pañuelo para que pudiera secarse las lágrimas. Un gesto que conmovió profundamente a sus fanáticos.

When Messi cries, we all cry.

Big hug. ❤️ u Leo. pic.twitter.com/wAHhzWrkP3