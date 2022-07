Antonio Orozco y Luis Fonsi unen sus voces para interpretar el himno “Mi Héroe”

Antonio Orozco se junta con su íntimo amigo y artista internacional Luis Fonsi, para relanzar “Mi Héroe”, un himno que atraviesa nuestros corazones desde el 2015.

El cantante barcelonés ha encontrado a un compañero ideal, para relanzar un mensaje cargado de gratitud y esperanza.

“Había una frase que me acompañó en un momento importante de mi vida, más que una frase es un pensamiento que decía: “los héroes son héroes porque nadie sabe que lo son”. Y de repente llegó el momento este que nos ha tocado vivir a todos, de la pandemia, y si te fijas, había héroes por todas partes. Estaban en todas las esquinas”, dice Antonio Orozco.

Luis Fonsi también agradece a su compañero y amigo desde hace más de 15 años:

“Tú dices de dar, pero yo creo que el que está dando aquí eres tú. Yo no siento que estoy dando. Yo estoy compartiendo, celebrando algo que amo que es la música, tu música Para mí cantar contigo no es un trabajo, no es un favor, no estoy dando nada. Al revés, estoy recibiendo grandes cosas, recuerdos… Para mí esta canción es mucho más que una canción”